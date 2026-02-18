ミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選手を応援する韓国政府の広告＝9日、韓国・ソウル（共同）【ミラノ共同】韓国ではミラノ・コルティナ冬季五輪の地上波中継が行われていない。フィギュアスケートの五輪女王キム・ヨナさん（35）のような国民的スターが不在なこともあり関心は低下。動画配信サービスが普及し、テレビ広告の在り方が見直されていることも背景にある。李在明大統領も関心低下に言及し、応援と対外広報の強化を関