企業の約7割が初任給を「引き上げる」と回答しました。帝国データバンクによりますと、2026年4月に入社する新卒社員の初任給を「引き上げる」と回答した企業の割合は67.5％にのぼりました。（前年度比：3.5ポイント減）引き上げ額は「1万円から2万円未満」と回答した企業が47.4％で最も多く、平均では9462円と前の年度と比べて348円高くなりました。帝国データバンクは、物価高など企業経営が厳しい中でも人材確保や定着率の向上の