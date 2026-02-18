日本ゴルフツアー機構（JGTO）の倉本昌弘副会長は18日、都内で行われた理事会後取材に応じ、国内初戦東建ホームメイト・カップ（4月9日開幕、三重）で、昨年12月23日に死去した尾崎将司さん（享年78）をしのんで「追悼ショット」を行う方向で調整していることを明かした。12年の同大会では、前年に死去した杉原輝雄さんを追悼するセレモニーを初日1番ティーで実施した。尾崎さんが選手会代表としてあいさつ。その後、尾崎さん