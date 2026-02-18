将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第4局が2月17・18の両日、和歌山市の「和歌山城ホール」で行われ、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に132手で敗れた。この結果、藤井王将のシリーズ成績は1勝3敗となり、七番勝負19回目の登場にして初めて3敗目を喫し、カド番に立たされた。絶対王者が、六冠陥落の大ピンチだ。藤井王将の1勝、永瀬九段の2勝で迎えた和