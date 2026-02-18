18日午前10時過ぎの徳島・那賀町の山林。伐採された山肌から白い煙が上がっています。列島の各地で乾燥が続き、カラカラ状態となる中で、火事や渇水などの大きな影響が広がっています。17日午後3時20分ごろ、徳島・那賀町の川俣谷山で、作業中の関係者から「重機から出火して山に燃え移っている」と消防に通報がありました。消防によると、重機を使って木材をトレーラーに載せる作業中、重機が林道に落ち、斜面との摩擦で発火した