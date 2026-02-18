バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！今回は、壮大なスケールの地理用語から、日々の進歩に関わる言葉などをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の「アハ体験」を楽しみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。た□□く□□ょうだ□□てんか□□ょうヒン