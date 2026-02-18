2026年2月9日、環球時報はオーストラリア放送協会（ABC）の報道を引用し、世界各地のソーシャルメディア上で、Z世代の若者が中国的なライフスタイルを積極的に取り入れるトレンドが急速に拡大していることを報じた。記事によると、ABCはまず、インスタグラムやTikTokなどのSNSで「あなたは私の人生の『とても中国的』（中国ブーム）な時期に私と出会った」というフレーズが流行していることを紹介。このフレーズを用いる若者たちは