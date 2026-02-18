中国の三峡集団は2月17日、人工繁殖で育成した中華チョウザメの親魚が自然産卵・受精し、稚魚のふ化に成功したと発表しました。最初の稚魚は、順調に摂食を始めており、生育状況は良好だということです。養殖を担当するシニアエンジニアの張徳志氏によると、稚魚の各種生理指標は正常で、研究チームは綿密な育成計画を策定し、水質や水温などの重要な条件を、稚魚の発育に最適な範囲に厳格に管理し、厳重に消毒した生き餌を与える