2026年の春闘が本格スタートし、トヨタグループにおける9割超えの製造業の労組が過去最高額の一時金を要求です。トヨタグループのデンソーやアイシンなど製造業の労組では、平均の賃上げ要求額はトランプ関税の影響などがありながらも、前年並みの水準となる1万7820円となりました。全トヨタ労連の平野康祐事務局長：「いろんな角度で原資を、労使で共に増やしていくことがなければ、今後継続的な賃上