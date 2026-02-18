圧倒的な航続距離と「i-Cockpit」の進化ステランティスジャパンは2026年2月12日、プジョーのCセグメントSUV「3008」のラインナップに、静粛性と力強い走りを兼ね備えた新たなBEV（電気自動車）モデル「E-3008」を追加し、発売を開始しました。現行型3008は、2025年7月に日本デビューを果たしたばかりの最新世代です。クーペの美しさとSUVの力強さを融合させたファストバックフォルムが特徴で、「2025-2026 日本カー・オブ・ザ