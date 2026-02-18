ローテーション定着への期待がかかる2年目のドラフト1位右腕・竹田祐が、ヤクルトとの練習試合に先発。予定の3回を被安打2、無四死球1失点とまとめ、今年初の対外試合を上々の結果で終えた。登板後、竹田は「今まで練習してきたことが出せたので、今日は良かった」と安堵の表情。「ストレートの強さ、変化球でのカウント取り、テンポの良さ。投手として大事な部分をシーズンでも続けていきたい」と意気込みを語った。制球につ