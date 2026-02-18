グリーンランドリゾート（熊本県荒尾市）は、同市の遊園地「グリーンランド」に新たなジェットコースター「海(わだ)神(つみ)〜WADATSUMI〜」を2028年3月にオープンすると発表した。ジェットコースターの新設は21年ぶりで、総工費は約30億円を見込む。海神は、鋼鉄製の柱と木製の走路を組み合わせた全国でも珍しい構造を採用。「荒れ狂う海」をイメージした浮き沈みの多い走路が特徴で、ふわっと浮き上がる浮遊感「エアタイム」