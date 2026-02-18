福岡市西部を流れる室見川で春の風物詩として知られるシロウオ漁が、今季は休漁することが分かった。室見川シロウオ組合（小石原義彦組合長）は昨年、3年ぶりに漁を再開したものの、漁獲量が低調に終わり、資源保護のために再び休漁を決断した。