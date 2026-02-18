2月18日午後、静岡県磐田市の質店に刃物を持った男が押し入り、金品を奪おうとする強盗事件がありました。男は約2時間後、警察に逮捕されました。 18日午後2時頃、磐田市中泉の質店に男が押し入り、店にいた男性経営者(45)に刃物のようなものを突き付け金品を要求しましたが、抵抗されたため、何も取らず逃走しました。男性経営者は、犯人ともみ合った際、左手に軽いけがをしました。 警察が逃げた男の行方を追っていたところ、