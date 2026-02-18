英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）は１８日、欧州中央銀行（ＥＣＢ）のラガルド総裁が２０２７年１０月の任期終了前に辞任する見通しだと報じた。同年４月に行われるフランス大統領選挙前の辞任を希望しており、マクロン仏大統領が後任総裁選びに関与できるようにする狙いがあるという。ＦＴによると、ラガルド氏は、マクロン氏とドイツのメルツ首相が後任の総裁選びに重要な役割を果たすことを望んでいるという。マクロ