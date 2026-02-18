研究では、都市部に生息するアライグマが農村部のアライグマから分岐しているかどうかを調べるため鼻の長さに注目した。/jfox16（CNN）賢く適応力に優れた都会のアライグマは、ペットやその他の家畜にとって重要な身体的特徴である鼻を短く進化させている可能性がある。生物学者によれば、この新たな発見は、アライグマの家畜化の初期段階における初めての記録となる可能性がある。米アーカンソー大学リトルロック校のラファエラ・