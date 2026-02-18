北京五輪フィギュアスケート団体銀メダリストで今季限りでの引退を表明している女子の樋口新葉が１８日、ＮＨＫのミラノ・コルティナ五輪デイリーハイライトに出演。１７日（日本時間１８日）の女子ショートプログラム（ＳＰ）で２位発進した同学年の坂本花織にエールを送った。坂本のＳＰについては、冒頭の２回転半を「スピード、流れ。何も止まらずにすごくいい流れでとんでいたので素晴らしかった」と解説。後半のステップ