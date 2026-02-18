ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子スロープスタイル決勝が、１８日午後２時半（日本時間午後１０時半）から行われる。本来は１７日に行われる予定が延期となったことを受け、１８日のテレビ番組予定表は当初、中継予定がない状態に。その後、ＮＨＫＢＳと日本テレビ系列で放送が決まり、ＳＮＳでは喜ぶ声があがった。女子スロープスタイルは、女子ビッグエア金メダルの村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラ