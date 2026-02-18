ＪＲＡは２月１８日、２５年シルクロードステークス・Ｇ３を制したエイシンフェンサー（牝６歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファインニードル）の競走馬登録を同日付で抹消したことを発表した。北海道・浦河町の栄進牧場で繁殖馬となる予定。昨年のシルクロードＳで、９番人気ながら川又賢治騎手と人馬ともに重賞初制覇を飾った。続く高松宮記念では、８番人気で５着と健闘。今月１日のシルクロードＳ（１１着）が現役最後のレース