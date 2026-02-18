ＪＲＡは２月１８日、２４年の新潟大賞典・Ｇ３など重賞を２勝したヤマニンサルバム（牡７歳、栗東・中村直也厩舎、父イスラボニータ）が同日付で競走馬登録を抹消したことを発表した。地方競馬に移籍する予定だが、移籍先は未定。同馬は右前浅屈腱炎を発症し、全治９か月以上の休養を必要とする見込みと１２日に発表されていた。先週の東京新聞杯（１６着）がＪＲＡ所属としては、ラストランになった。通算成績は２４戦７勝