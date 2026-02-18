Dynabookは2月18日、16型オールインワンノートPC「dynabook T」シリーズと、16型ノートPC「dynabook C」シリーズを発表した。2月20日から順次発売する。DynabookのノートPC新製品。T／Cシリーズのほか、14型のMシリーズ、13.3型のS6も登場したTシリーズは16型の16：10画面を備えた光学ドライブ搭載のノートPC、CシリーズはTシリーズから光学ドライブを省いた16型ノートPC。新モデルでは既存のT5／T6／T7／T9およびC5／C6／C7から、