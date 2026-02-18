衆院選を終え、自民党が316議席を獲得する歴史的勝利を収めました。市場はこれを「政治の安定」と受け止め、政権が掲げる責任ある積極財政(食品の消費税を一定期間ゼロにする政策など)の実現可能性が高まるとの見方から、株高・債券安(金利上昇)の動きが見られました。もっとも、投機的な円売りポジションの巻き戻し(いわゆる"Buy the rumor, sell the fact"＝「噂で買い、事実で売る」)や、為替介入への警戒感も重なり、選挙後の