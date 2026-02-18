◆練習試合ＤｅＮＡ８―３ヤクルト（１８日・宜野湾）ＤｅＮＡの新外国人、ショーン・レイノルズ投手（前パドレス）と、来日５年目のハンセル・マルセリーノ投手が、ともに１回を無失点に抑えた。６回に登板した身長２０３センチのレイノルズは、最速１５５キロの角度ある速球とスライダー、チェンジアップなどを駆使して打者５人に１安打１四球１奪三振。９回に登板したマルセリーノは、打者４人に無安打１四球１奪三振だっ