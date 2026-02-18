名古屋市中区のマンションで、男性を殺害し貴金属などを奪った罪に問われている女の裁判で、検察が無期懲役を求刑しました。無職の内田明日香被告(32)は3年前、中区新栄のマンションで貴金属買取店の店長・阿部光一さん(当時42)の首を絞めて殺害し、遺体を遺棄し、現金や貴金属およそ7500万円分を奪った罪に問われています。18日の裁判で、検察側は「好きだったホストの売り上げを1位にするため、多額の金銭を必要としていて