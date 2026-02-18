自民党の歴史的な大勝となった衆議院選挙を経て18日、特別国会が召集されました。朝から現地で取材を続けているFBSの吉原記者と中継がつながっています。吉原さん。 ■吉原美樹記者はい。18日、特別国会が召集され、私の後ろにある国会前には、午前中、議員バッジなどの手続きのため長い行列ができていました。今回の衆議院選挙では自民党が圧勝。少数与党となった前回と比べると、国会の雰囲気が全く違うと多くの議員が口にしま