京都の伝統の味や技を一堂に集めた物産展が、2月18日から高知市のデパートで始まりました。お茶の老舗・福寿園の宇治抹茶のスイーツに、熟練の技が光る伝統工芸品の本漆のかんざし。高知市の高知大丸で18日から京都の老舗や名店、38店舗が集まった「大京都名舗展」が始まりました。会場では実演販売も行われ丹後地方の郷土料理「ばらずし」や、東山五条の大玉のみたらしだんごなど高知では味わえない商品がずらりと並