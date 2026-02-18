高知県内各地で渇水が深刻な問題となっています。その影響から、高知県西部の四万十川では異様な光景が広がっています。2月18日、四万十川が流れる四万十市の佐田沈下橋をドローンを使って撮影した映像では、川幅の大半に水はなく、本来の四万十川とはまったく違う光景になっています。佐田沈下橋は、豊かな清流と沈下橋ののどかな風景が楽しめる観光スポット。今は川の左側に水が流れている一方、右側にカメラを動かすと水