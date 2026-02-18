リンクをコピーする

ユーロ圏１０年債利回り格差仏５７ｂｐに縮小、欧州株高の影響も ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%） ドイツ2.745 フランス3.318（+57） イタリア3.35（+61） スペイン3.119（+37） オランダ2.811（+7） ギリシャ3.348（+60） ポルトガル3.107（+36） ベルギー3.254（+51） オーストリア3.043（+30） アイルランド3