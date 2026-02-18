2026年1月に日本を訪れた外国人旅行者の数は359万7500人で、2025年1月と比べて4.9％減少した。マイナスになるのは2022年1月以来で、中国からの旅行者が60.7％減少した事が影響している。中国政府から日本への渡航を避けるよう注意喚起があり、航空便が減便したために中国人観光客が減少した形だが、今後どのくらいの影響があるのか、データから見てみる。中国からの訪日客の実数を見てみると、2025年1月は98万250人だったが、2026