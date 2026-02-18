大分県警 大分県内で70代の男性が3200万円をだまし取られるSNS型投資詐欺被害にあったことがわかりました。 警察によりますと2025年9月下旬、男性がスマートフォンでインターネットサイトを見ていたところ、有名投資家から投資情報を得られるとの広告を見つけ、その広告をクリックしました。その後、その有名投資家とLINEでのやり取りが出来るようになり、そこでアシスタントを名乗る女性を紹介されました。