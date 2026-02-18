アサヒグループホールディングスはサイバー攻撃の影響で、11万件を超える個人情報の流出を確認したと発表しました。個人情報の流出が確認されたのは、取引先や従業員の氏名や電話番号など計11万5513件です。アサヒは2025年11月に191万4000件が流出した恐れがあると発表していて、詳しい調査を進めていました。あわせて再発防止策も発表し、サイバー攻撃を受けた場合に、ほかの端末への被害拡大を防ぐ仕組みを導入するほか、情報セ