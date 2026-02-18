巨大与党を率いる高市総理は今後、どのような政権運営をおこなうのでしょうか。官邸前から中継です。衆院選に圧勝した高市総理は国民の信を得たとして、公約に掲げた政策をスピード感をもって、実行に移していく考えです。まず焦点となるのが、衆議院の解散により1か月ほど遅れた来年度予算案の審議です。高市総理は予算案の年度内成立に意欲を示していて、与党内では質問時間を短縮する案も浮上しています。ただ、野党側は早くも