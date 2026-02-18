アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が18日、都内で「ONE Championship日本オリジナル新シリーズ発表記者会見」を実施。日本オリジナル新シリーズ「ONESAMURAI（ワン・サムライ）」の始動を発表した。元K-1王者の与座優貴（28＝team VASILEUS）が“エース宣言”を口にした「ONESAMURAI」は、ONEが日本を主戦場に展開する日本人ファイターを軸にした最高峰のシリーズ。日本の格闘技史に名を刻んできた