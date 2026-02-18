特別国会がきょう召集され、高市総理が第105代内閣総理大臣に選出されました。今夜、第2次高市内閣が発足します。午前8時、正門が開かれると同時に続々と登院する議員たち。今回、106人が初当選を果たしました。自民党（最年少で当選） 村木汀 衆院議員「20代の国会議員が少ない中で、当事者としての若者の声を国政に届けていける、そういった面では強みだと思いますし、精一杯頑張っていきたいと思っております」チーム