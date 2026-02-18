東京・小平署で警察官に連れられ真っすぐ歩く男は、タクシー運転手の久保田直樹容疑者（54）です。東京・東村山市にあった当時の自宅アパートで、乾燥大麻25グラム分の大麻草5鉢を栽培した疑いが持たれています。事の発端は2025年9月、久保田容疑者の住んでいたアパートで火事が発生。その際、消火に当たった消防隊員が大麻を発見し、「部屋の中に大麻に似たものがある」と警視庁に通報したことで事件が発覚しました。久保田容疑者