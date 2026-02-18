株式会社焦点工房は、七工匠 7Artisans 交換レンズの新シリーズ「LITE」を2月18日（水）に発売した。25mm、35mm、50mmの3本をラインアップ。いずれも希望小売価格は2万9,600円。3本セットも8万6,600円で用意する。 新シリーズLITEとして発表されたのは、「7Artisans 25mm F1.8 AF APS-C」「7Artisans 35mm F1.8 AF APS-C」「7Artisans 50mm F1.8 AF APS-C」。 いずれもAPS-Cサイズ相当のイメージセンサ&