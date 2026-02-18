エクスペディアは2月18日（水）、同社のデータに基づいた「2026年の旅行節約術」を発表。航空券の最適な予約時期などを紹介している。 予約のベストタイミングは？ 同社のデータによると、最もリーズナブルに予約できる曜日は以下の通り。 国際線：金曜日（日曜日の予約に比べて平均4%低額） 国内線：木曜日（日曜日の予約に比べて平均4%低額） 出発日のどれくらい前に予約すべきかと