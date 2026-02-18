きょう召集された特別国会を前に、県1区で初当選を果たした遠藤寛明さんが国会に初登院しました。きのうからけさにかけて、遠藤さんの初登院に密着しました。 【写真を見る】「山形を一番に考えがんばる」遠藤寛明さんの衆議院初登院にカメラが密着特別国会召集（山形） けさ、国会議事堂の前は開門を待つ大勢の新人議員などでこの人だかり。今回の衆院選で、自民党は戦後最多となる316議席を獲得し、そのうち66人が初当選の議