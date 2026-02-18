株式会社バッファローは、写真家・映画監督・現代美術家の蜷川実花氏らによるクリエイティブチーム「蜷川実花 with EiM」とコラボレーションしたテレビCMを、2月20日（金）よりTBSテレビ系列「ララLIFE」（23時30分～23時58分）にて全国放映する。 バッファローがアーティストの創作活動をITインフラで支援する「アーティストの挑戦を支えるプロジェクト」の第3弾。蜷川実花 with