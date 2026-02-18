日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限9769(8585) 6月限 140(40) TOPIX先物 3月限 11754( 11364) 日経225ミニ 3月限127915(127915) 4月限2025(202