日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万8125円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 8( 8) 松井証券 3( 3) 楽天証券 2( 2) マネックス証券 1(