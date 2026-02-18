●あす19日(木)は二十四節気「雨水」●あす19日(木)朝は冷え込み強まる 週末にかけては気温上昇●スギ花粉飛散増加注意 気温上昇でいっそう飛散増の心配も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう18日(水)は、気温は平年並み～やや高めの所が多くなったものの、度々やや強く北寄りの風が吹き、体感的には少し肌寒さが増す一日でした。天気図の上では、冬と春が同居するような状況でもありました。日本海北部を低気圧が通過していき、