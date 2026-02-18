ミラノ・コルティナ五輪のスキー・ジャンプ混合団体で同種目初のメダルとなる銅を獲得した小林陵侑（29＝チームROY）と、混合団体に加え男子個人ノーマルヒルで銅、男子個人ラージヒルで銀と3つのメダルを獲得した二階堂蓮（24＝日本ビール）が18日、メダリスト会見に出席。改めて今回の五輪について思いを語った。「ジャンプが夢のある競技だということを子供たちに伝えたい」と競技普及について語った小林。具体的にどのよ