公益社団法人SVリーグ（SVL）は18日、2026-27シーズン以降のクラブSVライセンスにおけるホームアリーナ要件について、基準を変更することを発表した。 元々のSVライセンスでは、2030-31シーズンより入場可能数5,000席以上のアリーナを要件としていたが、一定条件のもと、理事会承認を前提に入場可能数5,000席未満でもSVライセンスのアリーナ要件基準を充足するとみなすことになる