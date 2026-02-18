新潟県の柏崎刈羽原発で取材に応じる東京電力ホールディングスの小早川智明社長（左）＝18日午前1月に再稼働した東京電力柏崎刈羽原発6号機（新潟県）の30年超え運転に必要な長期施設管理計画の認可を巡って、東電が原子力規制委員会に提出した申請書に30件の誤りがあったことが18日、分かった。規制委の審査担当者は17日の初回会合で「どう審査していいのかまだ見えていない」と苦言を呈した。運転開始30年となる11月7日の前