タレントで実業家の川崎希（38）が17日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。ネイルサロンを経営した際の苦労について語った。この日のテーマは「セカンドキャリア」。川崎は自身について「元々AKB48で。卒業してアパレルブランドと、そして今不動産屋やってます。1年ぐらい」と打ち明けた。大変だったことを聞かれると「アパレルの時に、原宿のキャットストリートで店舗をオープンし