男が美容サロンに侵入した箇所＝2025年9月、茨城県神栖市（県警提供、提供元が画面右上と下に画像加工しています）茨城県警は18日、美容室を中心に侵入し、現金や車を盗んだとして、窃盗と建造物侵入の疑いで、栃木県小山市、無職男（22）を逮捕、送検し、捜査を終結したと発表した。茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉の5県で計124件、約8800万円の被害を裏付けたとしている。県警によると、水戸地裁土浦支部が1月、同罪で拘禁刑3年