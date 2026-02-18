25年8月16、17日にNHK総合で放送されたNHKスペシャル「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」で題材となった総力戦研究所初代所長・飯村穣中将の孫の飯村豊さん（79）が、NHKなどを訴えた民事訴訟の第1回口頭弁論が18日、東京地裁で開かれた。飯村さんは、祖父の人物像が誤った描写で不当にゆがめられ、名誉を毀損（きそん）されたとして、NHKや番組制作会社などに550万円の賠償を求めて提訴した。「シミュレーション〜昭和16年