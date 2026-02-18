阪神のドラフト２位ルーキー・谷端将伍内野手（２１＝日本大）が１８日の沖縄・宜野座キャンプで行われたシート打撃で勝負強さをのぞかせた。一死一、二塁から打席に立つと、新助っ人右腕モレッタの２球目を捉えて中前へ運ぶ適時打。積極的な打撃が光るルーキーだが、「内容で言うといいのかもしれないんですけど、結果の世界なので。今日みたいにつまってヒットでもいいので、結果を求めてやっていきたい」と冷静に語った。