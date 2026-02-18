浜松オートのＳＧ「第３９回全日本選抜オートレース」は１８日に開幕した。昨年１２月の川口ＳＧ以来のレースとなる篠原睦（４８＝飯筭）は初日６Ｒで１着を奪取し復帰戦を飾った。「エンジンはいい。あそこから浅田（真吾）選手に追いつくし十分。跳ねは少しあるけど大丈夫。タイヤはなければこれで行く」と機力は十分だ。昨年末のスーパースター順位決定戦での落車で、あばらを折り左肩も肉離れなど負傷。２か月近く